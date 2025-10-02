Guvernul analizează ce poate face cu bani împrumutați prin SAFE

176536 – 02102025 – O nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) a avut loc, la Palatul Victoria, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de statul român și din perspectiva localizării în România a cât mai multor proiecte de investiții. O astfel de decizie va avea impact asupra dezvoltării industriei naționale de apărare, creșterii capacității de producție și participării la lanțurile valorice ale industriei de apărare europene.

S-a discutat și despre legislație și eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea proiectelor de investiții care vor fi susținute prin Programul SAFE. Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora.

Potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele member, România va împrumuta 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul SAFE, a doua sumă ca mărime, după Polonia.