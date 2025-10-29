Hidroelectrica, deversare controlată pe albia râului Argeș

176802 – 29102025 – Astăzi, 29 octombrie 2025 – Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, desfășoară o deversare controlată pe albia râului Argeș, sector Baraj Vidraru – lac acumulare Oești.

Acțiunea are ca scop verificarea capacității de tranzit a albiei râului Argeș, în urma finalizării lucrărilor de defrișare, decolmatare și regularizare efectuate în zonă.

Pe durata activităților:

– se efectuează deversări controlate de apă, cu debite cuprinse între 20 mc/s și 50 mc/s;

– lucrările sunt realizate de echipe specializate ale Hidroelectrica, sub supravegherea tehnică a specialiștilor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș–Vedea;

– acțiunea se desfășoară în mod planificat și controlat, fără a reprezenta un motiv de îngrijorare pentru populație.