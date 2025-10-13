Ilfov: Prevenția începe în comunitate

176649 – 13102025 – Aula Facultății de Fizică din Măgurele a fost în data de 8 octombrie gazda unui nou eveniment din cadrul Campaniei Naționale #RomâniaAntidrog, dedicat prevenirii consumului de droguri și a dependențelor în școli.

Organizat de Filiala Ilfov a Federației Naționale a Părinților din România – Edupart, evenimentul a reunit părinți, profesori și reprezentanți ai comunităților locale.

De asemenea, au participat prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, inspectorul școlar general al ISJ Ilfov, prof. Adriana Stoica, comisar-șef de poliție Alexandru Leuțu, director al Direcției de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Ilfov, prof. univ. dr. Lucian Ion, decanul Facultății de Fizică din Măgurele, primari și reprezentanți ai autorităților locale, care au arătat că prevenția începe în comunitate și că responsabilitatea față de copii nu are culoare politică.

Invitat special al evenimentului a fost expertul antidrog Cătălin Țone, fost ofițer în structurile antidrog ale Poliției Române, care a prezentat mecanismele dependenței, efectele devastatoare ale consumului de droguri și rolul esențial al educației și familiei în prevenție.

Prin experiența sa, Cătălin Țone a reușit să transmită un mesaj direct, autentic și profund tinerilor și părinților prezenți.

Președintele Federației Naționale a Părinților din România – Edupart, Cătălin Viorel Nan, a subliniat importanța unei colaborări reale, constante și coordonate între școală, familie și autorități, afirmând că „lupta antidrog nu se câștigă doar prin legi, ci prin educație, empatie și parteneriat”.

Col(r) ec. Ioan Rotaru, președintele Filialei Ilfov a Federației Naționale a Părinților din România – Edupart a precizat: ”Campania națională „România Antidrog” nu este doar un slogan, ci o misiune națională – de educație, conștientizare și sprijin reciproc. Federația Națională a Părinților – Edupart rămâne un partener activ al instituțiilor statului și al comunităților locale în efortul comun de a proteja viața, sănătatea și viitorul copiilor din România. Împreună, construim o Românie mai sigură pentru copiii noștri”.

Dezbaterea a reprezentat un moment de reflecție și responsabilitate pentru toți cei implicați în educație și siguranța copiilor.

Un moment deosebit a fost intervenția curajoasă a unui mediator și coordonator școlar, care a avut puterea să spună lucrurilor pe nume.

Acesta a adus în fața tuturor realitatea dureroasă din școlile din județul Ilfov – probleme grave privind distribuirea drogurilor chiar în incinta unităților de învățământ, copii de numai 12–13 ani (clasa a VI-a) care devin victime ale acestui flagel, dar și situații în care anumite persoane din conducerea școlilor, din poliție sau din administrațiile locale aleg să închidă ochii, ba chiar să fie în relații de prietenie cu cei implicați.

Da, problema a fost pusă foarte corect: dacă nu există colaborare reală între instituțiile statului, școală și familie, dacă nu există transparență, empatie și dorință autentică de a acționa, atunci nu vom reuși niciodată să combatem această problemă gravă care afectează direct viitorul copiilor noștri.

Nu prin mușamalizare se rezolvă lucrurile, nu prin discursuri protocolare care afirmă că „în Ilfov nu există consumatori de droguri în școli”.

Realitatea este alta, iar adevărul trebuie spus, oricât de incomod ar fi.

Felicit organizatorii, în special Federația Națională a Părinților – Edupart și Filiala Ilfov, pentru curajul de a deschide aceste subiecte sensibile și pentru implicarea constantă în protejarea copiilor și a comunităților locale.

Prevenția nu se face din birouri, ci în școli, în familie și în comunitate, acolo unde se pot salva destine.

Următoarea dezbatere pe această temă va avea loc în data de 13 noiembrie, la Buftea.

Două ghiduri antiadicție

A doua zi după eveniment, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), în consultare cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a lansat două ghiduri metodologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor. Materialele sunt destinate cadrelor didactice și conțin informații specializate aplicabile atât copiilor, cât și părinților.

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David:

„Problema adicțiilor este una importantă pentru școala românească, astfel că ministerul își propune o abordare mai complexă – 1. controlul fenomenului în afara școlii (ex.: prin implicarea părinților și a autorităților de ordine publică); 2. prevenție/identificare în școală (prin implicarea specialiștilor și a comunității școlare); 3. tratament de specialitate în școală și în afara școlii (prin implicarea specialiștilor) -, prin colaborare cu diverse alte autorități și/sau prin angajament propriu. Aceste două ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales pe segmentele 1 și 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în școala românească.”

Președintele ANPCDDA, Rareș Petru Achiriloaie: „Lansarea ghidurilor reprezintă un pas important pentru prevenirea consumului de droguri, dar și pentru alte adicții, în special în mediul școlar. Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informații practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferențiat pe vârste, cât și cu părinții, despre consumul de substanțe, înțelegând totodată și ce înseamnă comportamentul adictiv. De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înțelege cum putem să intervenim acasă. Dacă vrem ca tinerii noștri să se dezvolte sănătos, trebuie să consolidăm parteneriatul familie-școală-comunitate locală”.

Cele două ghiduri conțin și o prezentare a unor metode eficiente prin care profesorii pot dezvolta, la nivelul familiei, abilități necesare prevenirii adicțiilor la adolescenți.

Primul ghid prevede atât principii de intervenție educațională, cât și de educație preventive, în funcție de vârsta elevilor, precum și recomandări metodologice pentru discuțiile de grup sau mecanisme ale dependenței în perioada adolescenței.

Cel de-al doilea ghid are ca obiectiv atât conștientizarea de către părinți a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul copiilor, cât și formarea acestora pentru aplicarea unor strategii eficiente de educație în domeniul adicțiilor.

Ghidurile au fost transmise inspectoratelor școlare din țară care, la rândul lor, le vor transmite instituțiilor de învățământ.