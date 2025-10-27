IMM România ar vrea încă 150.000 de străini la muncă în 2026

176773 – 27102025 – IMM România susține propunerea Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) cu privire la necesitatea majorării contingentului de lucrători străini pentru anul 2026 la 150.000 de noi avize de muncă.

Această poziție reflectă realitățile actuale ale pieței muncii din România și răspunde nevoii acute de forță de muncă resimțite în numeroase domenii economice: construcții, HoReCa, transporturi, agricultură și servicii.

În anul 2025 contingentul stabilit de Guvern a fost de 100.000 de lucrători, însă cererea reală a depășit semnificativ această limită: peste 230.000 de cereri de avize de angajare au fost depuse până în luna octombrie, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări.

IMM România subliniază că un contingent mai mare de avize de muncă nu reprezintă doar o măsură necesară pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, ci și o decizie strategică pentru menținerea investițiilor, competitivității economice și sustenabilității sistemului fiscal și de pensii.

IMM România sprijină simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative pentru emiterea avizelor și vizelor de muncă, astfel încât să se reducă durata procesării și să se evite pierderea forței de muncă spre alte state și își reafirmă angajamentul de a sprijini măsuri pragmatice care contribuie la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri, precum și la integrarea sustenabilă a lucrătorilor străini în economia românească.