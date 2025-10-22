Importante investiții în infrastructura de transport al energiei electrice: cea mai lungă linie electrică aeriană din România și prima infrastructură energetică de înaltă tensiune în județul Botoșani

176738 – 22102025 – Transelectrica începe construcția a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică din nordul țării și conectează Republica Moldova cu România. La Suceava a avut loc, marți, 21 octombrie, primul comandament pentru începerea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice – respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României.

Cele două lucrări închid Inelul de 400 kV din zona de nord a României, o verigă puternică pentru creșterea securității energetice a României, și consolidează interconexiunea cu Republica Moldova.

LEA 400 kV Gădălin – Suceava: linia electrică aeriană cu cea mai mare lungime din România va conecta, peste munți, Ardealul de Moldova

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcție a Linia Electrică Aeriană (simplu circuit) 400 kV Gădălin – Suceava, inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a fost semnat în august 2025. Execuția va dura de 69 de luni

LEA 400 kV Gădălin – Suceava va închide magistrala energetică de 400 kV în zona de nord a țării, fiind una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură energetică națională, traversând un teren muntos extrem de dificil. Totodată, va fi linia cu cea mai mare lungime din România (260 de kilometri) și va conecta două regiuni geografice ale României: Ardealul și Moldova. Noua linie va străbate teritoriul a trei județe (Cluj, Bistrița – Năsăud și Suceava) și a 40 de localități.

De asemenea, va permite integrarea centralelor eoliene care vor fi construite în Moldova și Dobrogea, realizând în acest fel o nouă magistrală de evacuare a energiei electrice către nord – vestul României, dar și către țările vecine.

Linia Electrică Aeriană 400 kV Suceava – Bălți va extinde infrastructura energetică, incluzând județul Botoșani pe harta națională a Rețelei Electrică de Transport și va permite o nouă interconexiune cu Republica Moldova. Contractul a fost semnat în luna martie 2025, iar lucrările vor dura 52 de luni.

Proiectul LEA 400 kV Suceava – Bălți, pentru porțiunea din proiect de pe teritoriul României reprezintă un obiectiv de investiții de importanță strategică care va facilita schimburile transfrontaliere de energie și va contribui la accelerarea integrării surselor regenerabile de energie din nord – estul țării.

Importanța strategică a acestui proiect rezidă nu numai din perspectiva celor două sisteme energetice naționale, dar și din perspectiva sistemului energetic european, asupra căruia actualul context internațional exercită o presiune semnificativă, necesitând acțiuni de consolidare în vederea asigurării alimentării cu energie electrică. Proiectul asigură securitatea energetică a Republicii Moldova prin intermediul diversificării surselor de aprovizionare, urmărind crearea premiselor integrării sale în piața unică europeană de energie și, în acest context, exprimând voința politică comună pentru examinarea soluțiilor posibile și realizarea proiectelor necesare schimbului de energie pe termen lung dintre România și Republica Moldova.

Noua linie electrică aeriană de 400 kV Suceava – Bălți va străbate o distanță de aproximativ 93 de kilometri, traversând 17 localități din județele Suceava și Botoșani. Cu 302 stâlpi de înaltă tensiune, acest proiect va completa un ax strategic Gădălin – Suceava – Bălți, creând o punte de energie între Ardeal, Moldova și Republica Moldova.

Pentru județul Botoșani, investiția are o semnificație suplimentară: este pentru prima dată când teritoriul său va fi amplasată infrastructură energetică de înaltă tensiune. Corelat cu realizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Suceava – Bălți, Transelectrica și Delgaz Grid (operatorul de distribuție de energie electrică din zonă) au în vedere realizarea unei stații electrice de 400/110 kV în zona județului Botoșani.