În ciuda declarațiilor alarmiste ale politicienilor, euroobligațiunile României au success pe piața externă

176665 – 14102025 – În ciuda declarațiilor demoralizatoare potrivit cărora România se află în recesiune si că ar putea fi în incapacitate de plată dacă anumite măsuri fiscale nu ar fi luate, Ministerul Finanțelor anunță că în data de 2 octombrie 2025 a atras de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, ”una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligațiuni pe piețele internaționale” și a patra tranzacție realizată în 2025.

Emisiunea s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde de euro cu scadența de 7 ani lung (2033), o tranșă de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) și 1 miliard euro pe o nouă tranșă de 20 ani (2045), fiind anunțat că aceasta este ultima tranzacție publică de euroobligațiuni a României în anul 2025.

Corelat cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operațiuni de răscumpărare anticipată a euroobligațiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitării riscului de refinanțare și extinderii maturității medii reziduale a portofoliului.

Astfel, România a anunțat și oferte de răscumpărare la preț fix (“Tender offer”) pe parcursul a 5 zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele trei obligațiuni suverane în euro cu scadența în 2026, cu o valoare cumulată de 4,25 miliarde de euro. Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operațiunea de răscumpărare anticipată parțială a euroobligațiunilor cu scadența în 2026, în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro, după cum urmează:

550 milioanede euro din obligațiunile cu scadența la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune),

din obligațiunile cu scadența la (aprox. din emisiune), 240,3 milioane de euro din obligațiunile cu scadența la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune),

din obligațiunile cu scadența la (aprox. din emisiune), 209,6 milioane de euro din obligațiunile cu scadența la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).

Tranzacția marchează noi recorduri:

Cel mai mare volum total maxim al ordinelor din partea investitorilor înainte de fixarea marjelor: 17,5 miliarde de euro,

Cea mai mare reducere de spread (45 bps pentru tranșele de 7 și 20 de ani și 40bps pentru tranșa de 12 ani) ce a permis reducerea cea mai semnificativă a primelor de emisiune (-15/-5/-5bps),

Cea mai mare operațiune de răscumpărare anticipată realizată de România printr-o emisiune de euroobligațiuni, care a totalizat aproximativ 1 miliard de euro.

Această tranzacție face parte din strategia României de a se finanța extern în 2025, asigurând atât acoperirea necesarului de finanțare, cât și consolidarea rezervei de valută a statului.

Cine a cumpărat obligațiunile României

Emisiunea de euroobligațiuni a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderența investitorilor de tipul “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităților de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% și respectiv 69%.

Cea mai mare participare a fondurilor de pensii și asigurări a fost la tranșa de 12 ani (18%). Fondurile suverane și instituțiile oficiale au avut o participare echilibrată în cadrul tuturor tranșelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturitățile de 7 și 20 de ani și o participare ușor mai ridicată, de 8%, în tranșa de 12 ani.

Investitorii au fost din UK, America, Europa de Vest, restul Europei, Romania, Asia și Orientul Mijlociu.