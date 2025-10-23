În contextul Zilei Armatei, șefului Statului Major al Apărării a vorbit cu militarii români din teatrele de operații

176745 – 23102025 – În marja activităților organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, a discutat miercuri, 22 octombrie, prin videoconferinţă, cu echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații.

Echipele de comandă ale detașamentelor dislocate de Armata României în operația EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, misiunea EUTM RCA din Republica Centrafricană, operația NATO KFOR din Teatrul de Operații Kosovo, operația NATO MISSION IN IRAK/NMI din Teatrul de Operații IRAK, misiunea Plutonului antitanc dislocat în Slovacia, precum și conducerile detașamentelor militare românești dislocate în Bulgaria și Polonia au prezentat informări privind stadiul îndeplinirii misiunilor.

România asigură până în ianuarie 2026 conducerea Operației Uniunii Europene EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, în care sunt dislocați aproximativ 430 de militari, precum și conducerea Misiunii Uniunii Europene de sprijin pentru autoritățile centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate (European Union Training Mission in Central African Republic – EUTM RCA).

În prezent, aproximativ 1.100 de militari români participă la misiuni și operații sub comandă sau mandat NATO, UE și ONU.