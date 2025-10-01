Încă 900 de metri de metrou spre Otopeni

176526 – 01102025 – Metrorex anunţă finalizarea celui de-al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, cu o lungime de 900 de metri.

”Metrorex S.A. informează că scutul de foraj Sfânta Ana a finalizat şi cel de al doilea segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Primul segment a fost executat de TBM Sfânta Maria. Pe 18 august a.c. a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Aeroport Băneasa. Utilajul de foraj „Sfânta Ana” a început execuţia tunelului între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, spre direcţia 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântăreşte aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri”, precizează Metrorex.

După o etapă tehnică obligatorie de mentenanţă, cele două utilaje vor să foreze, urmând să excaveze tunelul cu lungime totală de 6,6 km, pe care se vor construi cele 6 staţii şi 6 interstaţii ale aliniamentului Magistralei 6, Secţiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Proiectul ”Magistrala 6 – 1 Mai – Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni” este unul de utilitate publică, de interes naţional.