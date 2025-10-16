Încă o încercare de a convinge Guvernul să nu majoreze salariul minim brut pe economie

176682 – 16102025 – Raportat la condițiile economice și criza bugetară care afectează mediul de afaceri, întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport și nu de creșterea costurilor. IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menținerea salariului minim brut pe economie pentru anul 2026 la nivelul actual de 4.050 de lei.

Argumentele organizației țin de creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă în care avem o mărire generalizată a taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri conduce în mod inevitabil la scăderea competitivității societăților românești. Mărirea numărului de insolvențe și scăderea consumului arată reculul economiei românești, fapt care crează o presiune suplimentară asupra IMM-urilor

În ultimii 3 ani salariul minim brut a crescut în mod constant peste rata inflației, astfel cum rezultă din datele INS, puterea de cumpărare a salariaților crescând în termeni reali. O nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizată de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor.

O modalitate de creştere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, este scăderea fiscalității pe forța de muncă, astfel având loc o creștere a veniturilor pentru salariați.

Creşterea salariului minim brut pe țară coroborată cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor româneşti, care va avea ca rezultat pierderea competitivităţii.

IMM România nu este singura organizație care solicită Guvernului să nu majoreze salariul minim brut pe țară pentru anul viitor. Cu toate acestea, Executivul ia în calcul trei variante de majorare a acestuia, mergându-se pe premisa că vor crește încasările la buget.

O asemenea măsură ar putea duce însă și la creșterea veniturilor bugetarilor pentru că mulți dintre aceștia sunt plătiți în funcție de evoluția salariului minim pe economie. O creștere de câteva sute de lei va însemna, de fapt, o creștere a anvelopei salariale generale. De fapt, dorința premierului este ca salariile de la stat să nu crească deloc, iar pentru cei aproximativ 1.000.000 de angajați în mediul privat pe salariul minim pe economie să crească. O asemenea decizie ar însemna obligatoriu concedieri la stat, nu doar în privat.