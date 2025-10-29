Încă o încercare de introducere a drogurilor în țară printr-o firmă de curierat

176797 – 29102025 – La datele de 27 și 28 octombrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați (o femeie și un bărbat), cu vârstele de 28 și 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în ţară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii octombrie 2025, inculpații au procurat, din Spania, în scopul comercializării, cantitatea de 14 kilograme de canabis, pe care au introdus-o în România prin intermediul unei firme de curierat internațional.

În seara de 27 octombrie 2025, inculpata a preluat, de la un punct de lucru al societății, două colete în care se afla drogul de risc și le-a transportat în sectorul 1 din București, unde le-a predat inculpatului contra sumei de 21.000 euro. Cei doi au fost prinși în flagrant delict imediat după încheierea tranzacției.

La percheziții au fost găsite și ridicate alte sume de bani (305.000 lei și 16.500 euro), o pungă cu canabis, 70 de comprimate cu substanța activă alprazolam (în diferite concentrații), un grinder, obiecte purtând urme de substanță, stickuri pentru securizarea criptomonedelor, precum și alte mijloace de probă.

A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a celor doi.