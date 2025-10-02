Încă o lege retrimisă Parlamentului de Președinție

176543 – 02102025 – Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr. 107/2024, în special în ceea ce privește prevederile care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul PNRR, Componenta 8 – Reforma fiscală. În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Președintele României consideră că introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală, creează un precedent periculos de tratament preferențial, slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român și transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare.

De asemenea, articolul în cauză a fost introdus în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale.

În acest context, Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și menținerii unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României.

”Date fiind eforturile semnificative realizate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, prin adoptarea unor măsuri cu impact semnificativ asupra societății și companiilor din România, apreciem că o astfel de exceptare temporară de la plata impozitului pe venit pentru persoanele care realizează venituri din tranzacțiile cu criptomonede este lipsită de oportunitate și contravine politicilor fiscale asumate de Guvern în contextul actual.

De asemenea, apreciem că motivația oferită pentru adoptarea amendamentului este una eronată. Argumentul conform căruia măsura ar „crește transparența” și ar genera „un flux de numerar suplimentar în economie” ignoră comportamentul real al pieței. În absența unei impozitări adecvate, se creează riscul amplificării tranzacțiilor speculative, cu scopul evitării plății unor impozite. În consecință, în loc să genereze venituri fiscale și beneficii economice, măsura riscă să creeze un precedent de eludare fiscală, fără a produce efectele pozitive anticipate.

Mai mult, adoptarea unei asemenea măsuri riscă să transmită un semnal periculos privind direcția politicilor fiscale din România, reflectând un cadru legislativ fragmentat de excepții și facilități aplicate arbitrar, fără o viziune unitară. Astfel de derogări riscă să creeze un precedent nociv, favorizând anumite sectoare sau interese în detrimentul echității și transparenței fiscale”, se menționează în adresa transmisă Parlamentului de Administrația Prezidențială.