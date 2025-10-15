Încă o ședință ”decisivă” fără rezultat

176673 – 15102025 – Încă o ședință decisivă” a coaliției de guvernare a avut loc marți, fără a aduce clarificări referitoare la reforma administrației publice și la organizarea alegerilor locale parțiale în localitățile unde trebuie aleși noi primari, inclusiv în București.

În privința reformei administrației, social-democrații au spus încă o dată că aceasta nu se poate face decât într-un pachet de măsuri care să includă și relansarea economică. PSD ar fi de acord cu disponibilizări și reduceri de cheltuieli salariale, dar cu același procentaj atât pentru administrația locală, cât și pentru cea centrală. Se merge pe ideea că fiecare primar își cunoaște mai bine problemele din instituție. Despre alegeri, nu s-a discutat și nici despre majorarea salariului minim pe economie de anul viitor, propusă în trei variante de PSD.

Prim-vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, care este și președinte al Asociației Municipiilor din România, a spus marți seara, la Antena 3 CNN, că premierul a acceptat să modifice controversata OUG 52/2025, care a blocat activitatea administrației locale, în cursul zilei de astăzi așteptându-se ca modificările să fie puse în dezbatere publică, iar în ședința de guvern de joi ordonanța să fie corectată, pentru a da voie primăriilor și consiliilor județene să funcționeze la sfârșit de an. Aceasta a avut și un mesaj către prim-ministru: ”Vedea-te-aș primar cu un premier ca Bolojan!”

Vasilescu a ținut să precizeze că nu există altă variantă de a conduce țara în afară de coaliția actuală, dar PSD se va vedea în afara alianței în cazul în care la alegerile pentru București nu va fi stabilit un candidat comun sau candidaturi proprii. Ea s-a referit aici la eventuala candidatură comună a PNL și USR, pe care o tot anticipează reprezentanții USR, care îl împing în față pe deputatul de Timiș Cătălin Drulă. PNL nu și-a exprimat niciodată, public, o asemenea susținere, mergând mai degrabă pe o candidatură proprie.