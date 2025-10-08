Începe MOBEX B-IF-25

176598 – 08102025 – În perioada 12-20 octombrie, în București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de MApN, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, MAI, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov, care vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

În municipiul București și în județul Ilfov exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au avut loc alte două exerciții MOBEX, în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie în județele Sibiu și Mureș.