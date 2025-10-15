INSCOP Research: Direcția țării

176679 – 15102025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a IV-a, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, doar un sfert dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție bună.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Direcția țării

25% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 25.6% în septembrie 2025). 65.5% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 68.6% în septembrie 2025), iar 9.5% nu știu sau nu răspund.

Cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună: 14% dintre votanții PSD, 54% dintre votanții PNL, 67% dintre votanții USR și 8% dintre cei ai AUR, respectiv 29% dintre bărbați și 21% dintre femei, 40% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 26% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 26% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani, 16% dintre cei peste 60 de ani, 9% dintre persoanele cu educație primară, 23% dintre cei cu educație medie, 51% dintre cei cu educație superioară, 36% din locuitorii din București, 34% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 20% dintre cei din urbanul mic și 20% din rural, 37% dintre angajații la stat și 34% dintre cei care lucrează la privat.

Sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită: 75% dintre votanții PSD, 40% dintre votanții PNL, 22% dintre votanții USR și 87% dintre cei ai AUR, respectiv 64% dintre bărbați și 67% dintre femei, 48% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 65% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani, 73% dintre cei peste 60 de ani, 81% dintre persoanele cu educație primară, 67% dintre cei cu educație medie, 40% dintre cei cu educație superioară, 56% din locuitorii din București, 53% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 69% dintre cei din urbanul mic și 72% din rural, respectiv 50% dintre angajații la stat și 61% dintre cei care lucrează la privat.

