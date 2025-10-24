INSCOP Research: Lansarea Barometrului Securității Energetice

176764 – 24102025 – Conform ultimului Barometru al Securității Energetice realizat de INSCOP Research, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025, la comanda Strategic Thinking Group, dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege să achiziționeze un automobil hibrid, 19,9% unul pe motorină, 18,6% electric, unul pe benzină 18,1%, 6,3% pe GPL, iar 3,7% nu știu. 2,5% reprezintă procentul non-răspunsurilor.

Votanții USR, persoanele cu venituri ridicate și respondenții cu studii superioare aleg într-o proporție mai mare ca restul populației achiziționarea unui autoturism hibrid. Ar achiziționa un automobil pe motorina mai ales: persoanele cu studii primare și respondenții cu venituri foarte reduse. Ar alege să achiziționeze un automobil electric în special: votanții PNL și persoanele cu vârta între 30 și 45 de ani.Votanții AUR, persoanele între 45 și 60 de ani și respondenții cu venituri foarte reduse aleg într-o proporție mai mare ca restul populației achiziționarea unui automobil pe benzină.

Datele au fost culese în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025.Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul Securității Energetice, aflat la ediția a cincea, va fi lansat în cadrul unui eveniment organizat în data de 28 octombrie, la Academia de Studii Economice din București începând cu ora 10, în cadrul seriei de conforințe NewMoneyTalks. Evenimentul este organizat cu sprijinul Academiei de Studii Economice din București, Romgaz, OMV Petrom, PPC Renwables și Rezolv Energy.

Prezentarea cercetării sociologice va fi urmată de o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice competente, ai companiilor, ai mediului academic, experți și reprezentanți ai mass-media.

Cele mai importante subiecte abordate în cadrul Barometrului Securității Energetice:

Impactul războiului din Ucraina asupra crizei energetice – percepții privind legătura dintre conflict și scumpirile la energie. Exploatarea gazelor din Marea Neagră (Neptun Deep) – beneficii economice, independență energetică Relații regionale și solidaritate energetică – sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina, dar și mecanisme de ajutor reciproc în cadrul UE. Sursele de energie și independența energetică – opinia publică despre energia regenerabilă, nucleară, gaze naturale și alte surse. Prețurile la energie și carburanți – cauzele percepute ale scumpirilor și responsabilitatea statului, companiilor sau factorilor internaționali. Politici guvernamentale și reglementare – plafonarea prețurilor, subvenții, ajutoare pentru consumatori și opțiuni privind piața reglementată vs. liberă. Consumatori vulnerabili și sprijin social – definirea vulnerabilității energetice și preferința între ajutoare directe sau măsuri pentru eficiență energetică. Rolul statului vs. companiile private în sectorul energetic Schimbarea furnizorilor de energie – deschiderea consumatorilor către oferte alternative pentru gaze naturale și electricitate.