INSCOP Research: Rezultatul alegerilor din Republica Moldova

176667 – 14102025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a IV-a, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câștigat scrutinul cu mai mult de 50% din voturi.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Alegerile din Republica Moldova

58.4% dintre respondenți au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câștigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi. 20.7% au o părere proastă, iar 20.9% nu știu sau nu răspund.

71% dintre votanții PSD au o părere bună despre victoria partidului pro-european din Republica Moldova, iar doar 10% o părere proastă. Votanți PNL: 85% o părere bună, 12% o părere proastă. Votanți USR: 92% o părere bună, doar 1% o părere proastă. Votanți AUR: 39% o părere bună, 39% o părere proastă.

Bărbați: 65% au o părere bună, 21% proastă. Femei: 52% o părere bună, 20% proastă.

18–29 de ani: 74% o părere bună, 20% proastă. 30–44 de ani: 51% o părere bună, 23% proastă. 45–59 de ani: 56% o părere bună, 19% proastă. 60+ ani: 59% o părere bună, 21% proastă.

Studii primare: 46% o părere bună, 26% proastă. Studii medii: 57% o părere bună, 23% proastă. Studii superioare: 79% o părere bună, doar 8% proastă.

București: 73% o părere bună, 11% proastă. Urban mare (peste 90.000 locuitori): 68% bună, 12% proastă. Urban mic (sub 90.000 locuitori): 55% bună, 19% proastă. Rural: 52% bună, 28% proastă.

Angajați la stat: 60% o părere bună, 12% proastă. Angajați în sectorul privat: 62% o părere bună, 20% proastă.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/10/14.10.2025-BAROMETRUL-Informat.ro-INSCOP-Alegeri-Republica-Moldova.pdf