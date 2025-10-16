INSCOP Research :  „România între Magie și Ezoterie”

Potrivit Barometrului Informat – INSCOP „România între magire și ezoterie”, 51,4% dintre români sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. 37,8% își exprimă dezacordul față de această idee, iar 10,9% declară că nu știu sau nu pot aprecia.

Sunt doar câteva dintre datele extrase din Barometrul Informat – INSCOP: „România între magie și ezoterie” o cercetare sociologică amplă care va fi lansată integral în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român pe data de 20 octombrie 2025.

În funcție de opțiunea de vot, valorile se distribuie astfel: în rândul votanților PSD, 58% sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor și 28% în dezacord; în rândul votanților PNL, 49% sunt de acord și 44% în dezacord; printre votanții AUR, 55% sunt de acord și 35% în dezacord; pentru votanții USR, acordul este de 40%, iar dezacordul de 48%.

În rândul bărbaților, 52% sunt de acord că există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, iar 39% sunt în dezacord. În rândul femeilor, 51% sunt de acord și 37% în dezacord.

La categoria de vârstă 18–29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord și 35% în dezacord. Pentru grupa 30–44 de ani, acordul este de 49%, iar dezacordul de 39%. În rândul celor de 45–59 de ani, 53% sunt de acord, 39% în dezacord. În categoria 60 de ani și peste, acordul este de 47%, iar dezacordul 36%.

Pe nivel de educație, persoanele cu studii primare înregistrează un nivel de acord de 49%, iar dezacord de 38%. Cei cu studii medii declară 53% acord și 37% dezacord. Respondenții cu studii superioare prezintă 51% acord și 40% dezacord.

După mediul de rezidență, în rândul locuitorilor din București, acordul este ridicat, întrunind 55%, iar dezacordul de 39%. În orașele mari cu peste 90.000 locuitori, acordul este de 55%, iar dezacordul de 36%. În orașele medii și mici de sub 90.000 locuitori, acordul este declarat de 58%, iar dezacordul de 34% dintre respondenți. În mediul rural, sunt de acord 45%, iar dezacordul este declarat de 40% dintre respondenți.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/10/16.10.2025-Barometrul-INSCOP-Magie-Ezoterie.pdf