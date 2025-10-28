Întâlnirea șefului Statului Major al Apărării cu directorul general al Statului Major Militar al Uniunii Europene

Întâlnirea șefului Statului Major al Apărării cu directorul general al Statului Major...

176789 – 28102025 – Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut o întrevedere oficială cu generalul-locotenent Michiel van der Laan, directorul general al Statului Major Militar al Uniunii Europene și director al Capacității Militare de Planificare si Conducere a Uniunii Europene, aflat într-o vizită în România, la invitația părții române.

Discuțiile au vizat principalele aspecte privind contribuția României la operațiile, misiunile militare și inițiativele Uniunii Europene în domeniul apărării, cu accent pe sprijinul acordat Ucrainei prin Misiunea Uniunii Europene de Asistență Militară (EUMAM UA) și prin participarea la coalițiile de capabilități.

Pe parcursul întrevederii, au fost analizate rezultatele colaborării dintre Armata României și structurile militare ale Uniunii Europene, dar și direcțiile de consolidare a interoperabilității și instruirii comune, inclusiv prin Centrul European de Instruire F-16 din România.

Generalul Vlad a subliniat angajamentul constant al Armatei României pentru consolidarea eforturilor comune pentru întărirea posturii de securitate a Uniunii Europene pe Flancul Estic.

Vizita oficialului european se înscrie în seria consultărilor la nivel militar dintre România și Uniunea Europeană, menite să contribuie la creșterea coeziunii și eficienței acțiunilor comune, în contextul actualelor provocări de securitate.