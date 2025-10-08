Intervenții IGSU în ultimele 24 de ore

176601 – 08102025 – Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în intervalul 07.10.2025, ora 07:00 – 08.10.2025, ora 10:00, s-au înregistrat efecte în 64 localități din 20 județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DJ, DB, GL, GR, IL, IS, IF, NT, OT, PH, TR, TL, VN, VL) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 26 imobile inundate (14 case, 9 demisoluri blocuri de locuințe, 1 operator economic, 3 instituții publice), 2 anexe gospodărești, 78 curți, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 63 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 38 autovehicule.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

Circulația rutieră a fost temporar afectată pe 1 drum național (DN 1/IF) și este temporar afectată pe 1 drum național (DN 6/CS) și 1 drum județean (DJ 224/CT) din cauza unui copac căzut pe carosabil, rocilor desprinse de pe un versant și a unei viituri produsă datorită acumulărilor de apă.

Efecte semnificative au fost înregistrate în:

Municipiul București, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime. Județul Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a se înregistra victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație. Județul Constanța, în localitatea Țepeș Vodă, pe DJ 224, unde 1 autovehicul în care se aflau 2 persoane, a fost surprins de o viitură. Persoanele au fost salvate, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, pe un drum tehnologic 1 alt autoturism în care se afla 1 persoană a fost surprins de o viitură. Persoana a fost salvată, este conștientă și cooperantă, a prezentat o stare ușor hipotermică. A fost evaluată medical și va fi transportată la spital.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, se înregistrează avarii în 17 localități din 4 județe (DB, PH, VS și VN), însumând un număr de aproximativ 13.100 consumatori finali nealimentați. La momentul raportării (ora 10.00) se intervine pentru remedierea situațiilor semnalate.

𝑭𝒐𝒓𝒕̦𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕̦𝒊𝒆 𝒓𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒆 𝒊̂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒆𝒏, 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕̦𝒊𝒂 𝒔̦𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒑𝒕 𝒐𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒆 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕̦𝒊𝒊 𝒅𝒆 𝒖𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕̦𝒂̆ 𝒄𝒂𝒖𝒛𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒆𝒏𝒐𝒎𝒆𝒏𝒆𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒕𝒆𝒐𝒓𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒆 𝒏𝒆𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆. 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒖𝒍 𝑨𝒇𝒂𝒄𝒆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂̆ 𝒎𝒐𝒏𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂̆ 𝒂 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕̦𝒊𝒆𝒊 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒇𝒊𝒊𝒏𝒅 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂̆𝒕𝒊𝒕 𝒔𝒂̆ 𝒂𝒅𝒐𝒑𝒕𝒆 𝒎𝒂̆𝒔𝒖𝒓𝒊 𝒔𝒖𝒑𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊̂𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕̦𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕̦𝒊𝒂 𝒇𝒆𝒏𝒐𝒎𝒆𝒏𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒕𝒆𝒐𝒓𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒆.

De asemenea, suntem în contact permanent cu Administrația Națională de Meteorologie și cu Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor.

Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire a populației https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.