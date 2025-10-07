Întreținere de 100 de milioane de lei pentru Parcul Eolian Crucea Nord al Hidroelectrica

Întreținere de 100 de milioane de lei pentru Parcul Eolian Crucea Nord...

176579 – 07102025 – Ieri, 6 octombrie 2025, Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a semnat alături de Șrdan Cenic, Vicepreședinte Vânzări și Director General al Vestas Mediterranean East, și Jose Julio Jimeno Gutierrez, Vicepreședinte Senior al Vestas și Președinte al Vestas Mediterranean, contractul care asigură mentenanța turbinelor instalate în cadrul Parcului Eolian Crucea Nord. La ceremonie au participat reprezentanți la nivel înalt din partea ambelor companii: Ianaș Radoi, Director Operațional al Hidroelectrica, Marius Vintilă, Director al Filialei Eoliene, și din partea Vestas, Jose Luis Jimeno, Președinte Vestas Mediterranean, Șrdan Cenic, Director General al Vestas CEU România, și Dan Petre, Director de Servicii pentru România.

Atribuirea contractului de aproximativ 100 de milioane de lei (fără TVA) s-a făcut la 1 octombrie a.c., ca urmare a finalizării procedurilor specifice de achiziție publică. Serviciile angajate acoperă o gamă completă de mentenanță predictivă, preventivă și corectivă, monitorizarea de la distanță a funcționării turbinelor, precum și furnizarea și instalarea pieselor de schimb, asigurând în același timp o disponibilitate minimă garantată de 97% a turbinelor eoliene. Totodată, contractul prevede asigurarea echipamentelor, consumabilelor și personalului specializat necesar pentru buna funcționare a parcului.

Parcul Eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW, a fost achiziționat de Hidroelectrica în 2021, fiind prima realizată în România de o companie de stat.