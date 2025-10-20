Întrevedere Bogdan Despescu – Le Quoc Hung

176719 – 20102025 – La data de 20 octombrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din România, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat, a avut o întrevedere oficială cu o delegație a Ministerului Securității Publice din Vietnam, condusă de general locotenent senior Le Quoc Hung, vice-ministru.

Întâlnirea face parte din seria de discuții bilaterale menite să întărească cooperarea dintre cele două instituții, în contextul relațiilor diplomatice tradiționale dintre România și Vietnam.

În cadrul discuțiilor, părțile au analizat oportunitățile de consolidare a colaborării, cu un accent special pe prevenirea și combaterea criminalității organizate, domeniu de interes major pentru ambele state. Oficialii au evidențiat necesitatea dezvoltării unor mecanisme operative și eficiente de cooperare, care să permită schimburi rapide și sigure de informații, precum și organizarea unor vizite tehnice la nivelul structurilor specializate, pentru o mai bună coordonare a eforturilor comune.

De asemenea, discuțiile au abordat importanța avansării cadrului juridic bilateral în domeniul siguranței publice, în vederea creării unui cadru legal solid care să sprijine colaborarea operativă și să faciliteze schimbul de bune practici. În acest sens, s-a convenit reluarea dialogului la nivel de experți pentru finalizarea unui acord de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii criminalității.

În intervenția sa, chestorul general de poliție Bogdan Despescu a subliniat că: „este important să dezvoltăm mecanisme eficiente de cooperare și să stabilim canale sigure și rapide de comunicare pentru valorificarea întregului potențial de colaborare inclusiv pe aspectele operaționale ale activităților desfășurate de cele două ministere „.

Această întâlnire reafirmă angajamentul ambelor părți de a intensifica colaborarea, prin schimburi de experiență, instruiri comune și evaluarea riscurilor, pentru a asigura un răspuns comun și eficient în fața provocărilor actuale din domeniul securității publice.