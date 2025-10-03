Întrevedere Cătălin Predoiu – Ivica Dačić

176553 – 03102025 – La data de 3 octombrie 2025, Ivica Dačić, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Ivica Dačić, viceprim-ministru și ministrul de Interne al Republicii Serbia.

Întrevederea a prilejuit un schimb de opinii consistent pe teme de interes comun, respectiv securizarea frontierei comune, consolidarea colaborării între structurile specializate în combaterea criminalității transfrontaliere, continuarea accesării, în comun, de fonduri externe nerambursabile, precum și extinderea colaborării în domeniul situațiilor de urgență, prin crearea cadrului juridic bilateral.

Întâlnirea a confirmat relația de respect, înțelegere reciprocă și prietenie între cele două părți, care trebuie continuate și consolidate ca între state vecine.

Relația dintre România și Serbia are o dimensiune strategică deosebită, confirmată și prin legăturile interumane, comunitățile de sârbi și români din ambele state, precum și prin schimburile comerciale consistente derulate între părți.

Astfel, colaborarea nu este doar necesară, ci înseamnă și o responsabilitate comună, pentru a asigura siguranța cetățenilor și stabilitatea regiunii.

Seriozitatea cu care privim relația de colaborare cu partea sârbă este reflectată și de nivelul delegației MAI, care cuprinde și șefii de structuri ai Poliției și ai Poliției de Frontieră.

Discuțiile au reliefat interesul celor două părți de intensificare a cooperării polițienești în vederea combaterii infracționalității transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranți, de persoane și de droguri. Cei doi demnitari au convenit intensificarea schimbului de informații de interes operativ și constituirea, în funcție de nevoile din teren, a unor diverse formate bilaterale de colaborare operativă. De asemenea, au agreat realizarea, în perioada următoare, a unui schimb de bune practici pe marginea modalităților de abordare a noilor amenințări din spațiul digital, a negocierilor în situații de criză și colaborarea în domeniul operațiunilor speciale.

Au fost evidențiate rezultatele foarte bune obținute în cadrul cooperării bilaterale operative pe palierul investigării și combaterii infracțiunilor de trafic internațional de droguri, prin indisponibilizarea în ultimii ani a unor capturi substanțiale de droguri de mare risc.

În vederea gestionării optime a migrației ilegale în regiune, delegațiile s-au angajat să monitorizeze cu atenție fluxurile migratorii de pe ruta Balcanilor de Vest, prin asigurarea unui schimb eficient de informații, atât între autoritățile competente din România și Serbia, cât și cu ceilalți parteneri din regiune.

În continuare, a fost salutată cooperarea exemplară dintre structurile de frontieră din cele două țări, care a condus la asigurarea unei protecții îmbunătățite a graniței româno-sârbe, și a fost convenită continuarea misiunilor de patrulare în format mixt la frontieră, a ședințelor lunare la nivel teritorial, precum și a întrevederilor la nivel de conducere, pentru discutarea aspectelor de actualitate pe linia de muncă a structurilor de frontieră. Un instrument util în ansamblul relațiilor de cooperare bilaterală la frontieră îl reprezintă Punctul Comun de Contact Porțile de Fier I, care facilitează schimbul rapid de informații în cazuri concrete, sens în care a fost agreată valorificarea deplină a acestuia.

Toate eforturile bilaterale, precum cele de mai sus, au contribuit de manieră semnificativă la succesul procesului de aderare deplină a României la spațiul Schengen. Tot în context Schengen, ministrul român al Afacerilor Interne a asigurat partenerii că modalitatea de aplicare, de către României, a noilor instrumente, nu va afecta cetățenii statului vecin.

Ministrul Dačić a evidențiat că România reprezintă un vecin de încredere și un partener important al Serbiei în regiune. A punctat importanța consolidării colaborării operaționale bilaterale pentru asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățenii celor două țări.

La finalul discuțiilor, cei doi miniștri au reiterat buna relație de cooperare existentă între cele două state, importanța menținerii și dezvoltării acesteia, pentru a răspunde provocărilor actuale într-un mod unitar.

În cadrul întrevederii, domnul ministru Predoiu a semnat împreună cu omologul sârb Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor. Documentul stabilește modalitățile tehnice de desfășurare, de către autoritățile competente din România și Republica Serbia, a acțiunilor comune de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor, într-o manieră armonizată cu cerințele şi recomandările în materie la nivel european și internațional.