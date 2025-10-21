Investițiile pentru înzestrarea militară, votate imediat

176724 – 21102025 – Luni, 20 octombrie, comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat în unanimitate solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare ”Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. de dolari) și Etapa a II-a (valoare 6,4 miliarde de euro), contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale, având ca obiectiv esenţial îndeplinirea misiunilor şi obligaţiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea naţională, cât şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate. Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputatilor a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populației pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen”. Pe perioada instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute.

Această inițiativă încearcă să demonstreze o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei și este esențială pentru a construi o rezervă operațională mai robustă și mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale și viitoare.