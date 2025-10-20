Kelemen Hunor e supărat

România trebuie să aibă relații externe bune cu vecinii, cu UE și cu SUA

176716 – 20102025 – Liderul UDMR, Kelemen Hunor, îl avertizează pe președintele Nicușor Dan că România nu contează în zona de politică externă, dar nu consideră că actualul președinte este vinovat pentru această situație. Kelemen consideră însă că misiunea președintelui Dan de a repara acest lucru este dificilă.

„Nu e vina lui Nicușor Dan, că e de doar 4 luni. Are o sarcina uriașă, să redea României o politică externă”, consideră liderul UDMR, care a accentuat ideea că în politica externă și în relațiile internaționale vocea României nu contează. Declarația a fost făcută într-un interviu la Antena3 CNN.

În opinia liderului UDMR, „România nu trebuie să se îndepărteze de SUA și nu trebuie să avem doar o ancoră în Europa. Președintele Macron e într-o situație dificilă. (…) Nu e o chestiune legată de Franța. Trebuie să avem legături și cu Turcia, cu Polonia, țările baltice – țările din Europa centrală, neaparat. Noi trebuie să știm ce facem în zona de investiții, pentru că dacă nu iei decizii corecte, te trezești cu probleme mai târziu”.

”Să nu ai o relație foarte apropiată cu SUA e o greșeală: nu e vorba de Trump. Sau să nu ai o relație bună cu vecinii, iar e o prostie”, a concluzionat Kemelen Hunor.