La NATO se vorbește în continuare despre întărirea capacităților militare

176680 – 16102025 – Miniștrii Apărării din țările NATO s-au întâlnit miercuri, 15 octombrie, la Bruxelles, într-o primă reuniune de acest fel după Summit-ul de la Haga.

Discuțiile au urmărit stadiul înregistrat în implementarea elementelor posturii de descurajare și apărare, fiind stabilite direcții pentru continuarea transformării forțelor și capabilităților, inclusiv printr-un design inovativ.

Au fost prezentate, de asemenea, și aspecte privind misiunea NATO de Apărare Integrată Aeriană și Antirachetă (IAMD) și a cadrului de executare a acesteia, precum și stadiul misiunilor și operațiilor Alianței. Totodată, o atenție deosebită a fost acordată implementării Țintelor de Capabilități NATO/CT25 și îndeplinirii angajamentului aliat privind investițiile în apărare agreat la Haga (5% din PIB) până în 2035, precum și modalităților de creștere a capacității de producție a industriei de apărare.

În urma încălcărilor recente ale spațiului aerian cu drone și avioane din partea Rusiei, miniștrii au discutat despre îmbunătățirea posturii de descurajare și apărare a NATO, inclusiv prin Santinela Estului, secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind însă că Alianța rămâne una defensive. Cu oate acestea, Alianța este ”pregătită și dispusă” să facă tot ce este necesar pentru a menține un miliard de oameni în siguranță și teritoriul securizat.

Discuțiile au evidențiat investiții sporite în apărare și adaptări inovatoare la amenințările emergente. Pe baza incidentelor recente, miniștrii au convenit să implementeze măsuri suplimentare pentru a contracara acțiunile cu drone. Aceasta include testarea sistemelor integrate de contra-drone în cadrul Santinelei Estului, precum și încurajarea cooperării cu UE și sectorul privat pentru inovare rapidă. Rutte a lăudat răspunsul rapid, menționând: „La începutul acestei luni, nouă aliați s-au reunit, împreună cu Ucraina, pentru a sprijini capacitatea Danemarcei de a contracara potențialele amenințări cu drone. Cred că acesta este un exemplu puternic al cooperării rapide și eficiente care este posibilă prin NATO”.

Aliații au reafirmat sprijinul neclintit pentru Ucraina, inclusiv în timpul unei reuniuni a NATO-Consiliul Ucrainei cu ministrul ucrainean al apărării Dmytro Shmyhal și Înaltul Reprezentant al UE Kaja Kallas și în cadrul reuniunii Grupului de contact pentru Ucraina (UDCG), găzduită de secretarul britanic al apărării, John Healey, și de ministrul german al apărării, Boris Pistorius. Pe măsură ce Rusia continuă să vizeze infrastructura civilă înainte de iarnă, secretarul general a subliniat importanța contribuțiilor aliaților, spunând că sprijinul pentru Ucraina este ”crucial” și ”va continua fără încetare”.

România a fost reprezentată de ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, care a evidențiat eforturile constante întreprinse în plan național, inclusiv din perspectiva cadrului legal, și a reiterat rolul important al României în asigurarea securității şi stabilității în regiunea Mării Negre și contribuția substanțială a țării noastre la consolidarea Flancului Estic aliat.

„Foarte importantă în perioada următoare va rămâne coordonarea eforturilor noastre pentru o descurajare credibilă și o apărare eficientă. România este deplin angajată în demersurile aliate de asigurare a securității și stabilității Flancului Estic aliat. Mai mult, având în vedere că România este unul dintre statele aliate afectate de numeroase incidente de violare a spațiului aerian cu drone, susținem dezvoltarea mai multor inițiative la nivelul NATO pentru a oferi un răspuns colectiv în fața acestor drone. Este o manieră pragmatică de a contracara amenințările emergente”, a spus ministrul Moșteanu.

În marja Reuniunii, ministrul Moșteanu s-a întâlnit cu omologii din Bulgaria și Turcia cu care a discutat despre continuarea proiectelor de interes comun – Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră – MCM Black Sea, Coridorul de mobilitate militară România-Bulgaria-Turcia și Comandamentul Regional de Componentă pentru operații speciale – HQ R-SOCC.