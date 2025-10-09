László Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură

176620 – 09102025 – Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost acordat scriitorului László Krasznahorkai, „pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, a anunţat Academia Suedeză.

„László Krasznahorkai este un mare scriitor epic din tradiția Europei Centrale, care se întinde de la Kafka până la Thomas Bernhard și este caracterizat prin absurdism și exces grotesc. Dar paleta sa este mai largă, iar el privește de asemenea spre Est în adoptarea unui ton mai contemplativ și mai fin calibrat”, notează Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul oficial care însoțește anunțarea câștigătorului.

Criticul american Susan Sontag l-a numit pe Krasznahorkai ‘maestrul Apocalipsei’ în literatura contemporană, o concluzie la care a ajuns după ce a citit a doua carte a autorului, ‘Az ellenállás melankóliája’ (1989) în care, ‘folosind scene onirice şi caracterizări grotesce, László Krasznahorkai descrie cu măiestrie lupta brutală dintre ordine şi dezordine; nimeni nu poate scăpa de efectele terorii’, potrivit comunicatului.

Ulterior, proza lui Krasznahorkai ‘s-a dezvoltat către o sintaxă fluidă, cu propoziţii lungi şi sinuoase, lipsite de puncte, care a devenit semnătura sa’, se arată în textul semnat de Anders Olsson, preşedintele Comitetului Nobel. Sursa:tvrinfo