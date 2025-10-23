Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176752 – 23102025 –

32.077 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 32.077 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.084); curier (1.835); lucrător comercial (1.683); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.335); manipulant mărfuri (1.322); agent de securitate (1.202); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.111); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (961); ajutor bucătar (729); operator fabricație flux (677) etc.

Din cele 32.077 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.306 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.287 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; casier; agent de vânzări; lucrător gestionar etc), 7.247 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; conducător auto transport rutier; sudor; fierar betonist; lăcătuș mecanic etc.), restul de 16.237 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; agent de securitate etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

142 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 142 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 50 locuri de muncă pentru: sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Slovenia – 9 locuri de muncă pentru: finisor fațade exterioare clădiri; șofer camion.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Polonia – 5 locuri de muncă pentru lucrător în depozit.

Suedia – 4 locuri de muncă pentru: electician; mecanic.

Irlanda – 1 loc de muncă pentru îngrijitoare persoane.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.