Luca Niculescu, la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris

176813 – 29102025 – Secretarul de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și Francofonie, Luca Niculescu, a reprezentat România la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, desfășurat în perioada 29-30 octombrie 2025. În această calitate, demnitarul român a susținut o intervenție la segmentul politic de nivel înalt al Conferinței privind integritatea informației și independența media și a confirmat ralierea României la Declarația de la Paris privind acțiunea multilaterală pentru integritatea informației și mass-media independente. Secretarul de stat a evidențiat experiența României privind consecințele dezinformării și ale manipulării informației și a subliniat acțiunile țării noastre în consolidarea rezilienței împotriva acestor amenințări. De asemenea, a reliefat importanța elaborării unei abordări strategice, flexibile și adaptabile la evoluțiile tehnologice și, totodată, structurate pe termen lung și dotate cu instrumente adecvate la noile provocări. Lecțiile învățate din combaterea acestor atacuri la adresa societăților deschise trebuie puse în comun, astfel încât să contribuie la asigurarea unui spațiu de libertate necesar pentru existența unor media pluraliste, care să garanteze accesul la o informație fiabilă și de calitate, într-un cadru de transparență, în paralel cu menținerea unui nivel ridicat de vigilență.

Cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris are ca motto reinventarea diplomației într-o lume în schimbare, reunește personalități politice la cel mai înalt nivel – șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai Parlamentelor naționale, ai societății civile și academice, mediului economic și de afaceri și ai organizațiilor internaționale. Obiectivul asumat al manifestării îl reprezintă identificarea de soluții pentru acțiunea în favoarea păcii mondiale, a prosperității durabile, în contextul bulversărilor geopolitice, perturbărilor tehnologice și schimbărilor climatice. Forumul Păcii este văzut ca o platformă care elaborează răspunsuri bazate pe implicarea unei multitudini de actori publici și privați, de pe toate continentele.