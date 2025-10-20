Majoritatea bucureștenilor nu vor alegeri locale în acest an

176718 – 20102025 – Un nou sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS la nivelul Municipiului București arată o capitală dominată de percepții critice privind direcția generală a țării, dar și a orașului, în contextul unei agende publice centrate pe probleme economice și de infrastructură. Cercetarea a fost realizată în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Percepția direcției țării și a Capitalei

Opt din zece bucureșteni (80%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% apreciază că țara merge într-o direcție bună.

La nivel local, imaginea este ușor mai pozitivă: 31% cred că Bucureștiul merge într-o direcție bună, în timp ce 65% spun că lucrurile merg într-o direcție greșită. Aceste date arată o atitudine mai indulgentă față de administrația locală decât față de guvernarea națională, însă nemulțumirea rămâne dominantă.

Problemele prioritare ale orașului

Întrebați care este principala problemă a Municipiului București care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, respondenții au indicat în primul rând traficul și aglomerația (19%). Urmează nivelul de trai (16%), apa caldă și termoficarea (15%), curățenia și salubritatea (14%), poluarea (12%) și sănătatea / spitalele / medicamentele (10%).

Problemele administrative și fiscale precum impozitele și taxele (6%) sau starea drumurilor (4%) sunt mai puțin menționate, la fel ca parcările (2%) și transportul public (1%).

Structura răspunsurilor confirmă percepția unui oraș cu probleme de infrastructură și mediu, dar și cu presiuni economice asupra nivelului de trai.

Percepția liderilor politici

În privința personalităților politice, niciun lider nu depășește pragul unei imagini majoritar favorabile.

Nicușor Dan are cea mai bună imagine pozitivă (37%), dar și o rată ridicată de opinii nefavorabile (60%), urmat de Daniel Băluță (31% imagine bună, 65% proastă) și Ciprian Ciucu (26% bună, 67% proastă).

Cristian Popescu Piedone are 25% imagine bună, în timp ce lideri precum Cătălin Drulă și Sorin Grindeanu sunt evaluați pozitiv de 22% dintre respondenți.

La finalul clasamentului, Diana Șoșoacă (18%) și Stelian Bujduveanu (16%) au nivelurile cele mai reduse de apreciere.

În ansamblu, percepțiile sunt marcate de un nivel ridicat de neîncredere și de polarizare între tabere politice.

Intenția de vot pentru Primarul General al Capitalei

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Daniel Băluță (PSD) ar obține 25% din voturi, situându-se pe primul loc. Pe poziția a doua se află Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%. Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%.

Candidații Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmați de Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%. Alți candidați cumulează 4%.

Rezultatele indică o competiție strânsă între PSD, USR și PNL, cu un electorat fragmentat și fără un favorit detașat.

Intenția de vot pentru Consiliul General

În ceea ce privește votul pe partide la alegerile locale, USR este pe primul loc în București, cu 22%, urmat foarte aproape de PSD (21%) și AUR (21%). PNL obține 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri și SOS România câte 5%. REPER se situează la 4%, iar Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) la 3%.

Rezultatele arată o scenă politică fragmentată, cu competiție strânsă între USR, PSD, AUR și un electorat urban volatil.

Momentul potrivit pentru organizarea alegerilor locale

Întrebați când ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general, 51% dintre respondenți consideră că în 2026, deoarece nu sunt bani acum.

28% spun că nu este o prioritate și poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil.

Datele reflectă o preferință majoritară pentru amânarea scrutinului, în contextul unei percepții de instabilitate financiară și politică.

Candidatul comun al coaliției de guvernare

Dintre votanții PSD, PNL și USR, doar 22% consideră că partidele din coaliție ar trebui să propună un candidat comun pentru funcția de Primar General, în timp ce 71% se opun acestei idei.

Această distribuție confirmă o reticență majoră față de alianțele politice transpartinice în rândul electoratului urban.

Concluzie

Sondajul CURS din octombrie 2025 evidențiază un climat urban dominat de nemulțumire și scepticism, atât la nivel național, cât și local. Bucureștenii reclamă probleme persistente de infrastructură, trafic și termoficare, iar scena politică se prezintă fragmentată, fără lideri cu sprijin majoritar.

Competiția pentru Primăria Capitalei este deschisă, cu Daniel Băluță ușor în față, urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, dar fără un favorit clar. În plan politic, USR, PSD și AUR domină scena locală, în timp ce restul partidelor se situează sub pragul de 10%.