Marius Lazurca, numit consilier prezidențial pentru securitate națională

176821 – 31102025 – Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Potrivit documentului, articolul unic al Decretului nr. 958/2025 se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.”

Marius-Gabriel Lazurca va continua, totodată, să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.