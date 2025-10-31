Măsuri necesare pentru localele parțiale din 7 decembrie

176817 – 31102025 – Autoritatea Electorală Permanentă informează că, în ședința din 30 octombrie 2025, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 57/2025 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, act normativ inițiat de MAI și AEP.

Având în vedere faptul că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 890/2025, ziua de duminică, 7 decembrie 2025, a fost stabilită ca dată pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primarii din mai multe circumscripții electorale unde funcțiile au devenit vacante, iar perioada electorală aferentă acestor alegeri va începe la 2 noiembrie 2025, adoptarea ordonanței a fost necesară pentru a asigura cadrul legal, logistic și financiar pentru desfășurarea scrutinului.

În temeiul actului normativ adoptat, materialele necesare votării vor fi realizate prin grija Autorității Electorale Permanente. În acest sens, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va asigura imprimarea buletinelor de vot, Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. va confecționa timbrele autocolante, iar Regia Autonomă „Monetăria Statului” va realiza ștampilele cu mențiunea „VOTAT”.

Totodată, ordonanța stabilește regimul de plată și sursa de finanțare a cheltuielilor necesare organizării alegerilor, menținând nivelul indemnizațiilor identic cu cel prevăzut pentru scrutinul din 4 mai 2025.

Ca urmare a succesului proiectului-pilot destinat persoanelor cu dizabilități de vedere derulat de AEP la alegerile prezidențiale din acest an, în ordonanță au fost introduse prevederi referitoare la organizarea unui nou proiect-pilot în cel puțin șase secții de votare din municipiul București, coordonat de Autoritatea Electorală Permanentă, pentru asigurarea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere. Scopul proiectului este creșterea accesibilității procesului electoral pentru această categorie de alegători.

Cheltuielile aferente proiectului-pilot vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, în limitele care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului privind cheltuielile necesare organizării alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.