Ministrul apărării a vizitat o fabrică belgiană de arme de calibru mic

176695 – 17102025 – În marja Reuniunii miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, de la Bruxelles, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut consultări cu omologul federal belgian, Theo Francken.

Cei doi oficiali au discutat potențialul de cooperare în dezvoltarea capacităților de producție din domeniul militar și în valorificarea fondurilor europene destinate investițiilor în industria de apărare, convenind ca dialogul să continue într-un ritm susținut.

Pe parcursul vizitei oficiale în Belgia, ministrul Moșteanu a vizitat capacitățile de producție ale companiei FN Herstal, lider în domeniul tehnologiilor de apărare. Cu acest prilej, au fost explorate oportunități concrete de colaborare industrială în vederea dezvoltării și transferului de tehnologie, în beneficiul ambelor industrii naționale de apărare.

Potrivit propriei prezentări, FN Herstal produce siseme pentru apărare și securitate, inclusiv arme de foc de calibru mic și sisteme de armament integrate, muniție de calibru mic și sisteme cu „risc redus” (less-lethal). Compania este specializată în arme de calibru mic, precum puști, carabine, pistoale, mitraliere ușoare și automate, și sisteme complexe precum mitraliere grele și stații de arme controlate de la distanță.