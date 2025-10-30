Ministrul francez al Apărării, la Cincu

176810 – 29102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, se întâlnește astăzi, la Sibiu, cu omologul francez Catherine Vautrin.

Pe agenda vizitei oficiale sunt incluse discuții bilaterale și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu. De asemenea, cei doi oficiali vor susține declarații de presă.

Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România.

Constituit în anul 2022, cu aprobarea Parlamentului României, grupul reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania, reprezentând angajamentul ferm al Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea Flancului Estic și a regiunii Mării Negre.

Întâlnirea vine a doua zi după ce ministrul Moșteanu a anunțat oficial decizia SUA de a retrage o parte din trupele aflate în România.