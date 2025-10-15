Ministrul Nazare, la Reuniunea anuală a FMI și BM de la Washington

176674 – 15102025 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C., în fruntea unei delegații care va particpa la Reuniunea Anuală a FMI și a Grupului Băncii Mondiale.

Agenda cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, cărora la va prezenta perspectivele macroeconomice ale României și oportunitățile de investiții disponibile pe piața românească.

De asemenea, sunt programate întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody’s și S&P.

Vineri este programată participarea la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, sesiunea în care miniștrii de finanțe sau guvernatorii băncilor centrale ai celor două instituții se reunesc pentru a adopta decizii-cheie și a prezenta prioritățile perioadei următoare. Sâmbătă, FMI va prezenta perspectivele economice regionale.

Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional sunt considerate un barometru al direcției în care se îndreaptă economia mondială și joacă un rol cheie în conturarea politicilor globale de dezvoltare și stabilitate financiară.