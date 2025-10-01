Modificări temporare în circulația trenurilor CFR Călători pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur

176525 – 01102025 – Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută.

Lucrările se vor desfășura zilnic, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între orele 09:00 – 14:00.

Restul de 38 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulație prevăzut în Mersul trenurilor.

Informații despre circulația trenurilor:

la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).

la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – în aplicația TRENUL MEU ( https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries ), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

pe site-ul companiei cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.

pe site-ul cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.

la Mers tren trafic intern. de la personalul nostru din staţii.