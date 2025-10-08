Moldoveni, vorbitori de rusă, prinși la furat de mașini hibride

O rețea criminală a furat peste 100 de vehicule de lux în valoare de milioane de dolari în toată Europa

176597 – 08102025 – O rețea de crimă organizată extrem de specializată, responsabilă de furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, a fost destructurată într-o operațiune internațională condusă de carabinierii italieni cu sprijinul Europol și Eurojust. Valoarea estimată a tuturor mașinilor furate este de cel puțin 3 milioane de euro.

Rețeaua criminală vorbitoare de limbă rusă, compusă în principal din cetățeni moldoveni, a vizat vehicule hibride de lux în nordul Italiei și regiunea Marbella din Spania. Mașinile furate și componentele acestora (caroserie, pachete de baterii, piese mecanice) erau transportate prin portul european Anvers către piețe ilegale internaționale.

În data de 7 octombrie 2025 în regiunile Reggio Emilia și Lombardia din Italia au fost arestate 9 persoane, confiscate 35.000 de euro numerar și 150.000 de euro în criptomonede.

La actiune au participat aproximativ 100 de ofițeri, sprijiniți de ofițeri ai Gărzii Civile spaniole detașați în Belgia și Italia și de echipe de carabinieri italieni trimise în Spania și Belgia. Experți în criptomonede din Belgia, Italia și Spania s-au alăturat anchetei pentru a securiza și recupera activele digitale ilicite.

Hoții acționau ”cu precizie militară”, anchetatorii descoperind echipe dedicate pentru furturi auto, depozitare și contrafacere, dispozitiver de urmărire GPS pentru monitorizarea vehiculelor vizate, instrumente electronice pentru ocolirea sistemelor de securitate. De asemenea, hoții de mașini modificau VIN-urilor și plăcuțele de înmatriculare de la mașinile scoase din uz pentru a masca vehiculele furate. Hoții aveau legături cu companii de transport maritim și alți asociați care transportau mașinile prin Anvers. Ancheta a scos la iveală și un sistem complex de plăți care implică mai multe platforme și portofele cripto. Au fost identificate transferuri în valoare de aproximativ 1 milion de euro în criptomonede.