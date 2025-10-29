NATO-Industry Forum 2025, la București

176792 – 29102025 – În perioada 5-6 noiembrie 2025,la București va avea loc NATO-Industry Forum (NIF), eveniment co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, sub patronajul Secretarului General al NATO.

Eveniment de nivel strategic la care participă directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții, NIF facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare. Tema ediției din 2025 a NATO-Industry Forum este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.