Neuroștiințele și neurologia, sinergii pentru viitorul neuroreabilitării: inovație, interdisciplinaritate și soluții reale pentru pacienți

176772 – 27102025 – Două evenimente internaționale de prestigiu, a 8-a ediție a Congresului European de Neuroreabilitare și cea de-a 20-a ediție a Congresului Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabilitării, vor reuni, la finalul acestei luni, la Torremolinos (Spania), peste 1.000 de neurologi de pe patru continente, pentru a dezbate cele mai recente descoperiri din domeniul neuroștiințelor și al neuroreabilitării. Se va pune un accent sporit pe rolul și transferul tehnologiilor avansate în aria clinică și a cercetării științifice neurologice, precum inteligența artificială, realitatea virtuală și dispozitivele robotice.

În cadrul manifestării științifice, care se va derula în format hibrid, membrii delegațiilor celor 20 de țări (Germania, Emiratele Arabe Unite, Israel, Italia, Canada, Turcia, Belgia, SUA, Spania, Olanda, Austria, Elvetia, Nigeria, Slovenia, Scotia, Serbia, Rep. Moldova, Bulgaria, Ungaria și România) vor dezbate teme de maxim interes pentru neurologia actuală și a viitorului, acestea fiind centrate pe neuroreabilitarea pacienților:

– dispozitive creier-calculator (brain computer interfaces), frontiera unde neuroștiințele întâlnesc simbioza om-mașină;

– aplicațiile VR, AR și inteligența artificială, instrumente care deschid noi orizonturi în educația medicală, în planificarea intervențiilor și în recuperarea personalizată;

– terapii farmacologice și non-farmacologice, oferind perspective noi asupra neuroplasticității și dezvoltării de intervenții inovatoare;

– peisajul evolutiv al neuroreabilitării, unde colaborarea multidisciplinară devine catalizatorul progresului și al inovației;

– colaborarea multidisciplinară, cheia progresului în neuroreabilitare.

”Aceste teme centrale ale congresului reflectă în mod special direcțiile majore de cercetare și inovație care transformă medicina actuală și modelează neuroreabilitarea de mâine, într-un context în care recuperarea neurologică a pacienților nu mai este astăzi doar o disciplină medicală, ci un spațiu de convergență între știință, tehnologie și umanitate. Iar în această conjuncție științifică a Congresului European de Neuroreabilitare cu cel aniversar al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității, reafirmăm convingerea că progresul real în neuroștiințe vine din colaborare, din împărtășirea experienței și din deschiderea către inovație. Cu toate acestea, într-o lume a digitalizării accelerate, rămânem ancorați în valorile medicinei centrate pe pacient, pentru că nicio tehnologie nu poate înlocui abilitățile și inteligența umană coroborate cu empatia, compasiunea și încrederea care vindecă” a declarat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), prof. univ. dr. Dafin Mureșanu.

În cadrul sesiunilor comune, EFNR și SSNN vor fi dezbătute cele mai recente progrese în neuroreabilitare, punându-se accent pe abordări multidisciplinare și pe integrarea noilor tehnologii în practica clinică, iar participanții vor avea oportunitatea să urmărească prezentări interactive, studii de caz și dezbateri care evidențiază cele mai eficiente strategii pentru recuperarea pacienților după traumatisme cranio-cerebrale sau accidente vasculare cerebrale, dar și alte afecțiuni neurologice.

Colaborarea între aceste două societăți facilitează schimbul de expertiză și dezvăluie perspective inovatoare, având ca obiectiv comun principal îmbunătățirea serviciilor de neuroreabilitare la nivel european și internațional.

De asemenea, în programul dublului eveniment științific este înscrisă o sesiune specială centrată pe construcția unei rețele trans-europene de excelență în neuroștiințe și neurotehnologie, în care Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare și NeurotechEU (the European University of Brain and Technology – alianță formată din opt universități de prestigiu din Europa, între care se numără și UMF ”Iuliu Hațieganu din Cluj Napoca), vor evidenția rolul tehnologiilor avansate în neuroreabilitare, precum inteligența artificială, realitatea virtuală și dispozitivele robotice.

Această sesiune va include prezentări de proiecte inovatoare, studii și aplicații practice care demonstrează potențialul tehnologiei de a revoluționa recuperarea neurologică, iar participanții vor avea ocazia să descopere soluții digitale și automatizări menite să personalizeze și să îmbunătățească tratamentele pentru pacienți, printr-o platformă care găzduiește și oferă cele mai noi descoperiri din domeniul tehnologiei în neuroreabilitare.

Totodată, Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și Academia pentru Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN) vor sublinia importanța abordării multidisciplinare în gestionarea și reabilitarea pacienților cu leziuni traumatice cerebrale. Astfel, vor fi prezentate cele mai noi descoperiri științifice, tehnologii și practici clinice în domeniul neurotraumatologiei, cu accent pe integrarea echipelor multidisciplinare în vederea optimizării continue a rezultatelor. În cadrul acestei sesiuni, participanții vor avea ocazia să participe la mese rotunde și dezbateri, promovând colaborarea între specialiștii din neurologie, neurochirurgie, neureabilitare și cei din alte discipline conexe, astfel încât să se stabilească noi standarde în domeniu.

„Congresul ECNR 2025 marchează nu doar o nouă etapă academică, ci și o misiune medicală și socială, aceea de a demonstra că inovația tehnologică, cercetarea și colaborarea internațională pot rescrie limitele recuperării neurologice, iar îmbinarea celor două evenimente într-un singur cadru științific reprezintă o dovadă a forței pe care colaborarea internațională o are în accelerarea progresului medical, România, prin specialiștii și experții săi, continuând să joace un rol esențial în dezvoltarea și promovarea domeniului neuroreabilitării la nivel internațional” a precizat Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu.

Cel de-al 8-lea Congres European de Neuroreabilitare și cea de-a 20-a ediție a Congresului SSNN, evenimente de prestigiu dedicate progresului științific și inovației în domeniul neuroștiințelor aplicate recuperării medicale, vor avea loc în orașul spaniol Torremolinos și sunt organizate de Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabilitării(SSNN) în parteneriat cu Academia pentru Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN), Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca și Institutul RoNeuro din Cluj Napoca, sub egida Federației Mondiale a Societăților de Neuroreabilitare (The World Federation for NeuroRehabilitation-WFNR).