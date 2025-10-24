Nicușor Dan are o preferință pentru Capitală

176763 – 24102025 – După ce Guvernul a stabilit ieri data alegerilor locale parțiale, inclusiv pentru București, președintele României, aflat la Bruxelles, a declarat vineri dimineața că are o preferință pentru Primăria Generală, dar nu a dat niciun nume. Întrebat dacă îl susține pe deputatul USR de Timiș Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei, președintele a dat un răspuns evaziv: „Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferință. Bineînțeles că există, în opinia mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și corespondent calități pe care primarul ar trebui să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură, și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare. Judecați dumneavoastră”, a declarat Nicușor Dan.

După cum se știe, Drulă a spus permanent în spațiul public că se bucură de susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei și că discută permanent cu acesta despre problemele orașului.