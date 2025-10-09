Nicușor Dan:  Să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România

176618 – 09102025 – Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România a fost marcată astăzi în Capitală printr-o ceremonie organizată de Institutul Național pentru Studiera Holocaustului din România, „Elie Wiesel”.

La eveniment au participat președintele Nicușor Dan, reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului, membri ai Corpului Diplomatic și ai comunităților evreiești și rome, precum și elevi din București.

”Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră, în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință pentru simplul motiv că aveau o altă apartenență etnică.

Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură, și, într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul incluziv. Este o obligație pe care o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit.Deci să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România”, a declarat președitele Nicusor Dan.