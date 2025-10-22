Noi amenzi date de CNA televiziunilor și materiale incitatoare la ură scoase din online

176734 – 22102025 – În ședința publică din data de 21 octombrie 2025, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a decis următoarele:

Sancțiuni aplicate posturilor de radio și televiziune

– amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediția din 29.09.2025 a emisiunii „Culisele statului parallel”, difuzată fără a se avea în vedere prevederile art. 84 și 87 din Codul audiovizualului. La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere și prevederile art. 51 alin. (2) din Cod;

– amendă de 5.000 de lei postului România TV pentru încălcarea art. 43 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea ediției din 19.08.2025 a emisiunii „România în 60 de minute”;

– amendă de 5.000 de lei postului România TV pentru încălcarea art. 43 alin. (2) din Codul audiovizualului, la difuzarea ediției din 12.09.2025 a emisiunii „Cutia neagră”;

Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere

– somație publică societății GANDUL MEDIA NETWORK SRL pentru nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „Persoana care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligaţia să transmită către Consiliu, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, o notificare cu privire la această intenţie, care trebuie să conţină cel puţin datele menţionate la art. 48 lit. a) – c)”;

– somație publică societății GANDUL MEDIA NETWORK SRL pentru emisiunea „Marius Tucă Show” (postată în data de 29.09.2025 pe canalul de YouTube „Gândul” și pe pagina de Facebook Gândul), în cadrul căreia nu au fost respectate dispozițiile art. (3) alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

III. Decizii privind Ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal

În aceeași ședință, Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru încălcări ale legislației audiovizuale privind informarea corectă, incitarea la violență sau la ură, mesaje ofensatoare/discriminatorii, după cum urmează:

– materiale audiovizuale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului [„Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”], identificate pe platformele:

TikTok: 7 materiale – postate pe conturile: mihaelamihaela9369; the.lastof.mohicans; thequeen99777; Bucuresti Fara Filtru; alexandraastman, andreeadumitru1502, geosunamita;

Facebook: 1 material identificat pe contul Kona Hei. În acest caz, Consiliul a decis să solicite platformei verificarea autenticității contului).

– materiale audiovizuale care încalcă prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului [„Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii aflaţi în jurisdicţia României nu trebuie să conţină : a) incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă”]:

Facebook: 1 material identificat pe contul România Tara Noastră;

X: 1 material identificat pe contul MDT.

– materiale audiovizuale care nu respectă prevederile art. 51 alin. (4) din Codul audiovizualului [„Sunt interzise în programele audiovizuale afirmații, comportamente, mesaje care sunt de intimidare, ostile, degradante, defăimătoare, umilitoare sau ofensatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenței acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de sex, gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă”], identificate pe:

TikTok: 1 material postat pe contul keloo5533.

Tipuri de încălcări identificate

Tip de încălcare Prevederi legale încălcate Număr materiale identificate pe platformele Informare incorectă Art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului TikTok – 7 materiale Facebook – 1 material Incitare la ură/violență Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului Facebook – 1 material X – 1 material Mesaje ofensatoare/discriminatorii Art. 51 alin. (4) din Codul audiovizualului TikTok – 1 material