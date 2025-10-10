Nouă linii de autobuz, deviate în zilele de 11, 12 și 13 octombrie, pentru desfășurarea evenimentului „Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii București”

Nouă linii de autobuz, deviate în zilele de 11, 12 și 13...

176630 – 10102025 – Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și N121 vor circula pe trasee modificate în zilele de 10.10 2025 (între orele 21:00-00:00), 11.10.2025 și 12.10.2025 (între orele 19:00-23:00), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Calea Victoriei (între Bd. Dacia și Splaiul Independenței), Str. Știrbei Vodă (între Str. Ion Câmpineanu și Calea Victoriei) și Str. George Enescu, pentru desfășurarea evenimentului „Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii București”.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în perioada menționată, traseele celor nouă linii vor fi deviate după cum urmează:

Linia 122:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Luterană/ Str. Ion Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str. General Budișteanu, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 137:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Luterană/ Str. Ion Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str. General Budișteanu, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața 21 Decembrie 1989. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 168:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Ialomiței” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Luterană/ Str. I. Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str. G-ral Budișteanu, Bd. Dacia, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Str. George Enescu, Bd. Gheorghe Magheru, „Piața Romană”. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 178:

în cazul în care circulația pietonală va impune restricționarea traficului rutier general pe Str. Ion Câmpineanu (tronsonul cuprins între Str. Știrbei Vodă și Calea Victoriei), autobuzele vor circula pe traseul de bază între terminalul „Complex Apusului” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Luterană/ Str. Ion Câmpineanu, cu întoarcere pe Str. Luterană, Str. G-ral Budișteanu, Cal. Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual.

Linia 205:

va funcționa pe traseul stabilit în urma restricțiilor impuse de evenimentul „Străzi Deschise – București Promenadă Urbană” și a celor legate de consolidarea planșeului de la Piața Unirii, pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” și intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii pe Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, „Piața Unirii 2″.

Linia 226:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Depoul Alexandria” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Luterană/ Str. I. Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str. G-ral Budișteanu, Bd. Dacia, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Str. George Enescu, Bd. Gheorghe Magheru, „Piața Romană”. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 311:

va funcționa pe traseul stabilit în urma restricțiilor impuse de evenimentul „Străzi Deschise – București Promenadă Urbană”, între „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 368:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Luterană/ Str. I. Câmpineanu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Luterană, Str. G-ral Budișteanu, Bd. Dacia, Calea Dorobanți, Piața Lahovari, Str. George Enescu, Bd. Gheorghe Magheru, „Piața Romană”, cu întoarcere pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, apoi traseul actual

Linia N121:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Argeșului” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.