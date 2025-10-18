Noua strategie a UE pentru conturarea unei tranziții globale curate și reziliente

176704 – 18102025 – Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat astăzi, 16 octombrie, o strategie internațională pentru asigurarea locului Europei pe piețele mondiale.

Noua viziune globală a UE privind clima și energia

prezintă oferta UE către lume: utilizarea diplomației pentru a ne proteja interesele de bază, promovarea standardelor pentru o tranziție echitabilă prin sprijinirea partenerilor noștri în dezvoltarea propriilor interese și abordarea noilor amenințări și provocări la adresa securității care pun în pericol atât interesele europene, cât și pe cele ale partenerilor noștri.

UE contribuie în mod activ la revoluția industrială curată în curs în întreaga lume. Viziunea adaugă o dimensiune externă Pactului pentru o industrie curată

și stabilește o nouă strategie de consolidare a parteneriatelor existente și de creare a unora noi, reciproc avantajoase. Pentru a profita pe deplin de beneficiile tranziției către o tehnologie curată, UE trebuie să fie motorul industrial care furnizează și furnizează soluții tehnologice curate și de adaptare țărilor din întreaga lume și să creeze noi oportunități de afaceri pentru propria sa industrie a tehnologiilor curate.

Fiind o piață încă dependentă de importurile de energie fosilă, sursele regenerabile de energie vor rămâne în centrul tranziției curate a UE. Aproape jumătate din energia electrică din UE a fost generată din surse regenerabile în 2024. Acest lucru sporește în mod semnificativ independența și securitatea energetică a UE. UE a înregistrat, de asemenea, o creștere cu 111 % a ponderii investițiilor în energia curată începând din 2015. Viziunea propune creșterea capacității de producție a UE de tehnologii curate pentru a ajunge la 15 % din piața mondială a tehnologiilor, îmbunătățind în același timp competitivitatea sa industrială, în conformitate cu Pactul pentru o industrie curată.

Viziunea reafirmă, de asemenea, angajamentul UE față de o ordine internațională bazată pe norme. Mesajul UE către partenerii mondiali este clar: depunem eforturi pentru a îndeplini obiectivele stabilite în Acordul de la Paris; suntem un partener de încredere care respectă regulile; și suntem deschiși pentru afaceri și cooperare.

UE va continua să promoveze parteneriatele bilaterale și alianțele multilaterale – existente și noi – în cadrul forurilor internaționale și la diferite niveluri, de la acorduri de liber schimb la parteneriate pentru o tranziție energetică justă și alianțe verzi. În plus, stabilirea prețului carbonului este esențială pentru atingerea obiectivelor climatice globale, reducerea emisiilor, promovarea inovării și asigurarea unei tranziții juste și ordonate de la combustibilii fosili. Economiile majore au adoptat recent și au extins politicile de stabilire a prețului carbonului, ceea ce arată că acestea funcționează. UE se angajează să își promoveze inițiativa prin diverse inițiative, inclusiv prin sprijinirea altor țări în elaborarea unor politici solide de stabilire a prețului carbonului prin intermediul unui grup operativ specific.

UE va continua să promoveze politici internaționale solide în domeniul climei. Aceasta include acțiuni mai ferme pentru a aborda legătura dintre schimbările climatice, degradarea mediului și securitate și reziliență prin implicarea la nivel multilateral (ONU și NATO) și bilateral. Aceasta va pune în aplicare acțiunile prevăzute în Comunicarea comună din 2023 privind legătura dintre climă și securitate și va continua să combată manipularea informațiilor și dezinformarea cu privire la schimbările climatice.

Principalele acțiuni

Viziunea globală a UE privind clima și energia de astăzi prezintă o serie de acțiuni strategice pentru angajamentul global în materie de energie și climă în vederea impulsionării tranziției curate, a competitivității și a tehnologiilor și investițiilor curate, inclusiv:

Injectarea impulsului politic: Încurajarea forurilor și inițiativelor multilaterale și bilaterale în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și al evaluării la nivel global.

Încurajarea forurilor și inițiativelor multilaterale și bilaterale în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și al evaluării la nivel global. Stimularea la nivel internațional a întreprinderilor din domeniul tehnologiilor curate din UE și facilitarea investițiilor reziliente la schimbările climatice: Organizarea de forumuri de afaceri, înființarea unui Consiliu de afaceri extern al UE pentru o tranziție curată, intensificarea investițiilor și stabilirea unor modele de afaceri pentru adaptarea la schimbările climatice.

Organizarea de forumuri de afaceri, înființarea unui Consiliu de afaceri extern al UE pentru o tranziție curată, intensificarea investițiilor și stabilirea unor modele de afaceri pentru adaptarea la schimbările climatice. Sprijinirea și conectarea întreprinderilor europene cu investițiile globale: Utilizarea deplină a Platformei de investiții „Global Gateway” pentru a sprijini proiectele comune de investiții din afara UE și pachetul financiar propus pentru Europa globală pentru a sprijini întreprinderile din UE în străinătate și pentru a crește cererea de tehnologie a UE.

Utilizarea deplină a Platformei de investiții „Global Gateway” pentru a sprijini proiectele comune de investiții din afara UE și pachetul financiar propus pentru Europa globală pentru a sprijini întreprinderile din UE în străinătate și pentru a crește cererea de tehnologie a UE. Extinderea rețelelor de parteneriate reciproc avantajoase pentru lanțuri valorice curate globale și reziliente, prin acorduri de liber schimb, parteneriate pentru comerț și investiții curate și alte instrumente.

prin acorduri de liber schimb, parteneriate pentru comerț și investiții curate și alte instrumente. Reformarea instituțiilor financiare mondiale pentru o tranziție curată și rezilientă și intensificarea activității UE în materie de securitate climatică.

În februarie 2025, Comisia a prezentat Pactul pentru o industrie curată – un plan pentru competitivitatea și decarbonizarea UE în cadrul UE.

Acesta a inclus un nou accent pe industriile mari consumatoare de energie care au nevoie urgentă de sprijin pentru decarbonizare, trecerea la energie curată și abordarea costurilor ridicate, a concurenței globale neloiale și a reglementărilor complexe. În mod similar, aceasta a vizat sectorul tehnologiilor curate, care se află în centrul competitivității viitoare și este necesar pentru transformarea industrială, circularitate și decarbonizare. Comunicarea a fost urmată în vară de o serie de elemente mai concrete, cum ar fi un nou cadru privind ajutoarele de stat și recomandări privind stimulentele fiscale.

Viziunea globală de astăzi a UE privind clima și energia se bazează pe Pactul pentru o industrie curată și extinde unele dintre elementele sale la tranziția globală către o energie curată și la cooperarea cu partenerii din întreaga lume.

UE rămâne pe calea către realizarea neutralității climatice până în 2050 și înregistrează progrese în ceea ce privește îndeplinirea Acordului de la Paris. UE și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu 37 % din 1990, reprezentând doar 6 % din emisiile globale, și este, împreună cu statele sale membre, cel mai mare contribuitor la finanțarea combaterii schimbărilor climatice din lume.