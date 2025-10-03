Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale, pacienții sunt puși în pericol!

176549 – 03102025 – Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cere managerilor de spitale şi şefilor de secţii să raporteze corect infecţiile asociate actului medical. El avertizează că prin subraportare sunt puşi în pericol pacienţii, iar asupra sistemului sanitar planează „o umbră” care subminează încrederea oamenilor.

„Niciunde în această lume nu există spitale, nu există secţii de Terapie intensivă unde să nu fie identificate infecţii asociate activităţii medicale. (…) Ce putem face şi ce încercăm să facem este să limităm răspândirea acestora la alţi pacienţi, aşa cum aţi văzut că s-a întâmplat, din păcate, în cazul nefericit de la Iaşi, şi să aplicăm protocoale suplimentare pentru controlul infecţiilor”, a spus ministrul.

Rogobete a subliniat că doar prin raportarea corectă pot fi prevenite cazuri similare. „Încurajez încă o dată toţi managerii şi toţi şefii de secţie să raporteze toate infecţiile pe care le depistează (…). Nu mai muşamalizaţi infecţiile nosocomiale, nu mai ascundeţi aceste infecţii atunci când ele apar pentru că nu ne face bine! Pacienţii în primul rând sunt puşi în pericol, iar sistemul capătă o umbră care nu poate fi controlată şi scade încrederea oamenilor în sistemul de sănătate pe zi ce trece”.

El a mai precizat că raportarea nu trebuie privită ca o vină. „Raportarea infecţiilor asociate activităţii medicale nu este o crimă, nu vine nimeni să amendeze pe nimeni. Din contră, cu cât avem mai bine şi mai mult raportate infecţiile, cu atât putem interveni mai rapid şi mai atent pentru a limita răspândirea lor la alţi pacienţi”, a mai spus ministrul.

Potrivit ministrului, statisticile arată o creştere a numărului de infecţii raportate în perioada 2020 –2023, dar în 2024 a fost înregistrată o scădere, apropiată de nivelul din 2021. „Deşi am avut un trend crescător până în anul 2023 inclusiv, anul trecut a existat din nou o scădere a raportării acestor infecţii”, a spus Rogobete, menţionând că nu se cunosc cauzele acestei scăderi.

El a subliniat că există legislaţie şi o strategie naţională privind reducerea infecţiilor, dar acestea trebuie aplicate corect.

„Putem avea o sută de ordine de ministru şi o sută de legi, (…) dacă oamenii de la nivelul unităţii sanitare nu respectă protocoalele, nu aplică protocoalele corespunzător, nici măcar în situaţia în care au echipamente, nici măcar în situaţia în care au dezinfectanţi sau echipamente de protecţie, aşa cum este cazul celor de la Iaşi (…). Dacă nu venim cu metode de monitorizare continuă, (…) niciodată nu vom ajunge la nivelul ţărilor europene unde infecţiile sunt raportate corespunzător şi controlate”, a conchis ministrul.

Controale la nivel național

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mai anunțat că, cel mai probabil, în luna octombrie va fi organizat un control tematic la nivel național de către Inspecția Sanitară de Stat, pentru verificarea modului în care sunt aplicate protocoalele de reducere și control al infecțiilor nosocomiale.

El a subliniat că scopul măsurii este proactiv, pentru a corecta din timp eventualele deficiențe și a limita riscurile pentru pacienți.