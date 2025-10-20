Oana Ţoiu participă la reuniunea miniştrilor de Externe din UE. Situația din Ucraina și Orientul Mijlociu, pe agendă

Oana Ţoiu participă la reuniunea miniştrilor de Externe din UE. Situația din...

176715 – 20102025 – Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, participă astăzi la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfăşura la Luxemburg.

Agenda Consiliului Afaceri Externe (CAE) include discuții referitoare la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi relaţiile UE – Indo – Pacific.

La secţiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluţiile recente din Republica Moldova, situaţia din Georgia şi evoluţiile din Sudan. În marja reuniunii CAE, va avea loc şi o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezenţa UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient.

Oana Ţoiu va participa şi la Reuniunea ministerială privind securitatea şi conectivitatea interregională, cu o agendă axată pe cooperarea în regiunea Mării Negre.