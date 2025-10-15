Olguța Vasilescu zice că PSD are 25-30% din opțiunile electoratului

176676 – 15102025 – Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dacă PNL și USR desemnează un candidat comun pentru Primăria Capitalei, coaliția de guvernare se va rupe.

”Dacă ei (USR și PNL) vin cu o mini-coaliție în cadrul coaliției de guvernare, atunci avem o problemă”, a avertizat ea.

”Este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Adică, nu poți să ai o mini-coaliție în interiorul coaliției. Dacă facem un acord că fiecare partid din coaliție merge separat în alegerile la Primărie, nu e nicio problemă.

Și atunci am spus că nu putem să mergem pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cu cel vrâncean care se unesc ca să-l omoare pe baciul moldovean. Și dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înțelegere”.

În eventualitatea în care PNL decide să facă o alianță cu USR, Vasilescu a spus că ruperea coaliției de guvernare este foarte probabilă.

De asemenea, aceasta a spus că dacă se merge înainte cu măsuri neagreate cu PSD, Coaliția se poate rupe.

Tot un mesaj politic a dat Vasilescu dorind să contracareze rezultatele ultimelor sondaje de opinie în care AUR este dată cu peste 40% în opțiunile electoratului, iar PSD sub 20%, precizând că nu poate fi vorba de alegeri anticipate despre care se tot vorbește la unele posturi de televiziune. Vasilescu a spus că nu crede în sondajele de opinie și că, potrivit calculelor sale, PSD ar avea, în acest moment, între 25 și 30% din opțiunile electoratului.

La alegerile parlamentare de anul trecut, PSD a obținut 23%, clasându-se pe primul loc, fiind astfel principala formațiune din Parlament.