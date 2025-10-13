Până acum, reducerea numărului de bugetari s-a făcut pe seama Educației. Din sistemul educațional au plecat peste 31.000 de persoane. Din alte ministere, doar câteva zeci

Până acum, reducerea numărului de bugetari s-a făcut pe seama Educației. Din...

176650 – 13102025 – Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România a scăzut în luna august 2025, ajungând la 1.268.801, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor. Scăderea este de 34.762 de posturi faţă de luna iulie și de 43.707 comparativ cu începutul anului.

Cele mai multe posturi – peste 63% – se află în administraţia publică centrală, unde au fost ocupate 801.829 de funcţii, în scădere cu 34.190 faţă de luna precedentă.

Dintre acestea, 586.748 se regăsesc în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă o reducere de 31.963 de angajaţi comparativ cu iulie.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în domeniul Educației, unde Ministerul Educaţiei a raportat 277.083 de posturi ocupate, cu 31.046 mai puţine decât în iulie.

Alte instituții cu efective numeroase sunt MAI, cu 126.539 de posturi (minus 653), MApN – 76.074 (minus 57), Ministerul Finanţelor – 24.133 (minus 95) și Ministerul Sănătăţii – 18.333 (minus 22).

În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.785 de posturi, cu 42 mai puţine decât în iulie.

În instituţiile subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj lucrau 43.169 de persoane (minus 249), iar în cele finanţate integral din venituri proprii – 163.127 (minus 1.936).

În administraţia publică locală activau în august 466.972 de persoane, cu 572 mai puţine decât în luna precedentă.

Dintre acestea, 286.170 lucrau în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 491), iar 180.802 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 81).

Plecările masive din Ministerul Educației au fost cauzate în special de reașezarea normelor didactice și reducerea semnificativă a plății cu ora. Multe dintre cadrele didactice au ales să plece fie la pensie, fie să se reorienteze către alte domenii.