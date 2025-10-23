Parlamentarii au început să realizeze că polițele RCA sunt foarte scumpe

176747 – 23102025 – Deputatul PNL Adrian Mocanu este nemulțumit de nivelul foarte ridicat al prețurilor pentru polițele RCA și consideră că Parlamentul României are obligația de elabora o legislație corectă și clară, care să aducă mai multă concurență loială în piața asigurărilor și să elimine pierderile din sistem:

”Este nefiresc ca în România prețul polițelor RCA să coste chiar mai mult decât în alte state dezvoltate din Uniunea Europeană, în care posesorii de autovehicule au salarii mult mai mari decât angajații români. Am auzit în ultimii ani tot felul de argumente, unele mai valide, altele mai puțin serioase, concluzia fiind că cetățeanul român, chiar dacă e corect și nu a avut niciodată pagube, trebuie să suporte din buzunarul său falimentele din trecut ale unor companii de asigurări, mai multe nereguli din sistemul de asigurări sau prețurile exorbitante practicate de unele service-uri auto. Această situație trebuie să înceteze! Când spun că lucrurile nu merg deloc bine în piața asigurărilor mă bazez și pe faptul că, deși se plătesc mii de lei pentru o poliță, păgubiții așteaptă cu lunile despăgubirile sau nu le primesc deloc.

Mă bucur că Parlamentul României a reluat discuțiile asupra legislației aferente RCA, pentru că legislația este cea care ghidează totul în piață. Aș fi foarte bucuros ca și Autoritatea de Supraveghere Financiară, unde lucrează specialiști extrem de bine plătiți, să joace un rol mult mai activ, să preîntâmpine comportamente neloiale și chiar falimente. Colegii parlamentari care vor lucra la noua legislație trebuie să aibă în vedere că prețul mare al polițelor RCA apasă pe competitivitatea operatorilor economici români și se transferă în prețul final pentru multe bunuri și servicii. Altfel spus, ai sau n-ai mașină, tot plătești RCA prin prețul altor produse. Aș mai sublinia și faptul că, din cauza unor prețuri foarte mari, există riscul ca unele autovehicule care circulă pe drumurile publice să o facă fără asigurare. Sper să avem cât mai repede o legislație solidă pe această zonă a asigurărilor, pentru că este în beneficiul tuturor.”