Parlamentul României, timp de 3 zile, va fi condus de tânăra generație

176640 – 12102025 – Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, proiectul educativ „Parlamentul Tinerilor”, organizat anual de Asociația Pro Democratia (inițiatorul proiectului) împreună cu Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, Fundația Hanns Seidel – România și Camera Deputaților – Parlamentul României, reunește pentru a treisprezecea oară, în perioada 14-16 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, peste 100 de liceeni și studenți din toată țara într-un eveniment care își propune să ofere tinerilor cea mai veritabilă experiență a modului în care se inițiaza și se voteaza legile unei țări.

Astfel, simularea procesului decizional de către tineri, pe grupuri și comisii parlamentare, are ca principal obiectiv promovarea valorilor democratice și a rolului important pe care tinerii îl joacă într-o democrație. De asemenea, organizatorii îşi propun să ofere tinerilor posibilitatea înţelegerii importanţei, rolului şi funcţiilor Parlamentului în cadrul celorlalte instituţii democratice, familiarizarea cu procesul legislativ, oferirea unei viziuni practice asupra a ceea ce reprezintă în mod real activitatea parlamentară și să ofere tinerilor cadrul pentru susținerea unor dezbateri în legătură cu teme aflate pe agenda publică. Datorită contextului actual prin care trece societatea românească, considerăm necesară educația tinerei generații în spirit civic. Implicarea tinerilor în procesul decizional la cel mai înalt nivel este foarte importantă într-o societate, iar proiectul de față vine să susțină acest lucru în speranța că tinerii de astăzi își vor lua în serios rolul de cetățean activ pentru o mai bună guvernare democratică.

Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 17-25 de ani, după cum urmează:

50 de tineri cu vârsta cuprinsă 17-20 ani din Sectorul 1 al Municipiului București, ca parte a proiectului ”Lideri Civici – implicarea tinerilor în viața publică locală din Sectorul 1”, cu sprijinul financiar la Primăriei Sector 1 al Municipiului București;

30 de tineri din București și 24 de tineri din toată țara cu vârste cuprinse între 18-25 ani ca parte a proiectului ”Parlamentul Tinerilor – Simularea procesului legislativ din România”, în cooperare cu Fundația Hanns Seidel – România.

Tinerii care doresc să participe la eveniment se pot înscrie prin completarea formularului (https://forms.gle/H9t5Vf5V4g4bjMko9) de înscriere până pe data de 26 octombrie 2025, ora 23.59.

Selecţia candidaţilor se va face în funcţie de punctajul obţinut pe baza CV-ului şi a unei initiative legislative pe care tinerii trebuie să o propună în momentul înscrierii la eveniment, conform Comisiilor Parlamentare ale Camerei Deputaţilor propuse de organizatori.