Participarea ministrului Sănătății la evenimentul „Inovație și colaborare franco-română în domeniul Sănătății”

176790 – 28102025 – ,,Când vorbim despre sănătate, ne gândim adesea la probleme, la lipsuri și la dificultăți. Le vedem cu toții, zi de zi. Nu le ascundem și nici nu trebuie. Recunoașterea lor este primul pas către soluții și către un sistem medical care învață din propriile greșeli.

Evenimentul „Inovație și colaborare franco-română în domeniul Sănătății”, organizat de CCIFER, Ambasada Franței în România și Business France, a arătat că schimbarea adevărată nu vine din teorie, ci din dialog. Când autoritățile, profesioniștii și mediul privat se așază la aceeași masă, apar idei care se transformă în fapte.

România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical. Mulți medici români profesează în Franța, studenți francezi se formează în universitățile noastre, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Camera de Comerț Franceză în România are un rol important în această cooperare.

Adevărata schimbare nu se face doar prin ordine și regulamente, ci prin discuții oneste, chiar și atunci când opiniile sunt diferite. Prea mult timp, deciziile au fost departe de realitatea din teren. Este momentul să punem încrederea, empatia și colaborarea în centrul sistemului de sănătate.

Știm că nu putem reconstrui totul peste noapte, dar pas cu pas, prin decizii oneste și prin oameni care aleg să meargă în aceeași direcție, putem face diferența.

Avem nevoie de un sistem care nu doar tratează, ci are grijă. Un sistem în care fiecare pacient contează.”